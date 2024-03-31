- Как себя чувствует Сергей? Он в порядке, слава богу. Чувствует себя хорошо. Ему наложили швы. Что я чувствовала, когда увидела кровь на лице Сергея? Обычно я эмоционально смотрю матчи, но в этот момент онемела. Боюсь больше за него, чем за себя. Дети тоже стрессанули. Ну и руки у меня тряслись потом до момента, пока он не вышел со мной на связь и не сказал весёлым голосом, что всё хорошо. Просто я видела момент наступа шипами, и мне казалось, что он был в критической близости от виска. Это сложно описать словами, просто земля уходит из-под ног, - передаёт слова Песьяковой "РБ Спорт".
Матч 22 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Ростов" завершился крупной победой гостей со счётом 4:1. Голкипер жёлто-синих Сергей Песьяков отразил 9 из 10 ударов в створ своих ворот. На 79-й минуте матча в эпизоде с единственным ответным голом "Динамо" центральный защитник "Ростова" Умар Сако задел Песьякова шипами бутсы по голове и нанёс ему сильное рассечение с последующим кровотечением. После оказания помощи медицинской бригадой клуба вратарь смог продолжить игру и доиграл до финального свистка.
Всего на счету 35-летнего Песьякова в текущем сезоне 21 матч за "Ростов" во всех турнирах с 30 пропущенными голами и 6 "сухих" игр.
Жена Песьякова - о травме мужа в матче "Ростова" с "Динамо": у меня руки тряслись, пока Сергей не вышел на связь
Жена голкипера "Ростова" Сергея Песьякова Ксения рассказала о состоянии игрока после полученного в матче 22 тура РПЛ с "Динамо" (4:1) сильного рассечения и о своих эмоциях.
Фото: РПЛ