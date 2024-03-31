- Мы для "Спартака" неудобный соперник - в футболе есть такое понятие. Мне сложно судить, в чем мы неудобны. Так получается, что мы набираем очки со "Спартаком", при этом часто в Москве. Плюс этот матч мы провели хорошо. У ребят был правильный настрой, - передаёт слова Кулакова Sport24.
Матч 22 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Урал" завершился вничью со счётом 0:0. Красно-белые не могут обыграть "шмелей" в пяти последних очных встречах - три из них завершились вничью, две - победами екатеринбуржцев. Последняя победа "Спартака" над "Уралом" датирована 7 мая 2022 года.
"Урал" набрал 20 очков в 21 матче и занимает 13 место в турнирной таблице - в зоне стыковых матчей.
Кулаков: "Урал" для "Спартака" - неудобный соперник
Правый защитник "Урала" Денис Кулаков прокомментировал выездную ничью с московским "Спартаком" в матче 22 тура РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Урал"