Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
0 - 0 0 0
ОренбургЗавершен
Рубин
16:30
АхматНе начат
Локомотив
19:30
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
17:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоПерерыв
Жирона
17:15
БетисНе начат
Алавес
19:30
Реал СосьедадНе начат
Реал Мадрид
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
16:30
КёльнНе начат
Штутгарт
18:30
ХайденхаймНе начат
Бохум
20:30
ДармштадтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 1 0 1
БрестЗавершен
Гавр
0 - 0 0 0
Монпелье1 тайм
Ницца
16:00
НантНе начат
Клермон
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:05
РеннНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

Кулаков: "Урал" для "Спартака" - неудобный соперник

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Правый защитник "Урала" Денис Кулаков прокомментировал выездную ничью с московским "Спартаком" в матче 22 тура РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Урал"
- Мы для "Спартака" неудобный соперник - в футболе есть такое понятие. Мне сложно судить, в чем мы неудобны. Так получается, что мы набираем очки со "Спартаком", при этом часто в Москве. Плюс этот матч мы провели хорошо. У ребят был правильный настрой, - передаёт слова Кулакова Sport24.

Матч 22 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Урал" завершился вничью со счётом 0:0. Красно-белые не могут обыграть "шмелей" в пяти последних очных встречах - три из них завершились вничью, две - победами екатеринбуржцев. Последняя победа "Спартака" над "Уралом" датирована 7 мая 2022 года.

"Урал" набрал 20 очков в 21 матче и занимает 13 место в турнирной таблице - в зоне стыковых матчей.

Урал Спартак Денис Кулаков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится