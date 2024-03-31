"От "Спартака" нет предложения по новому контракту. Мы ждем, что будет делать руководство. Может, сделает предложение. Но только ждать этого предложения просто нельзя", - цитирует Шпинева "Матч ТВ".
Напомним, что в текущем сезоне Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Центральный защитник в этом сезоне провел за московский "Спартак" 10 матчей и не отметился результативными действиями, интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт Джикии с клубом истекает по окончании текущего сезона. После 21-го сыгранного тура команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 32 очка.
Агент Джикии: от "Спартака" нет предложения по новому контракту
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы центрального защитника "Спартака" Георгия Джикии, высказался о контракте своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"