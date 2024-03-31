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Агент Роналдо: мечтаем, чтобы в будущем он играл за европейский топ-клуб уровня "Ливерпуля", "Челси" или "Боруссии"

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Агент вингера "Ростова" Роналдо Хулио Сезар Гранха рассказал, о чем мечтает его клиент.
Фото: Чемпионат.com
"Мы верим, что у Роналдо есть простор для еще большего развития. Конечно, наша мечта, чтобы в будущем он выступал за топовый европейский клуб уровня "Ливерпуля", "Челси", "Боруссии", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Роналдо, выступающий на позиции крайнего флангового нападающего, перебрался в "Ростов" в минувшее зимнее трансферное окно из болгарского "Левски". Сумма трансферной компенсации за 23-летнего бразильца составила 2 миллиона евро. Стороны подписали трудовое соглашение до конца июня 2028 года. За ростовскую команду форвард провел три матча в РПЛ и одну игру в Кубке России, в которых отличился одной голевой передачей.

Роналдо Ростов Ливерпуль Челси Боруссия Д
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