"Разговоров с Деограсией о продлении контракта не было. Будущее обсудим после окончания сезона", - приводит слова Андреева "РБ Спорт".
Напомним, Давид Деограсия возглавил "Оренбург" в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера команды Иржи Ярошика. Под руководством 51-летнего испанского специалиста оренбуржцы провели 22 матча, в которых одержали 8 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений. На данный момент клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче. Нынешний контракт Деограсии с "Оренбургом" истекает в конце текущего сезона.
Спортивный директор "Оренбурга": будущее Деограсии обсудим после окончания сезона
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал возможную пролонгацию соглашения с наставником команды Давидом Деограсией.
Фото: ФК "Оренбург"