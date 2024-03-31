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Спортивный директор "Оренбурга": будущее Деограсии обсудим после окончания сезона

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Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал возможную пролонгацию соглашения с наставником команды Давидом Деограсией.
Фото: ФК "Оренбург"
"Разговоров с Деограсией о продлении контракта не было. Будущее обсудим после окончания сезона", - приводит слова Андреева "РБ Спорт".

Напомним, Давид Деограсия возглавил "Оренбург" в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера команды Иржи Ярошика. Под руководством 51-летнего испанского специалиста оренбуржцы провели 22 матча, в которых одержали 8 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений. На данный момент клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче. Нынешний контракт Деограсии с "Оренбургом" истекает в конце текущего сезона.

Андреев Оренбург Деограсия
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