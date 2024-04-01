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Газзаев: "Локомотиву" не хватает забивного форварда - сказывается дзюбозависимость

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Российский тренер Валерий Газзаев высказался об игре московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Что касается "Локомотива", то видно, что железнодорожникам не хватает забивного форварда. Сказывается дзюбозависимость. Москвичи привыкли играть через него, на столба. Игру с "быками" Артем пропускал. Команда Галактионова пыталась искать другие решения впереди", - цитирует Газзаева "СЭ".

Вчера, 31-го марта московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" в 22-м туре РПЛ (1:1), забитым мячом в составе "железнодорожников" отметился Максим Глушенков. После 21-го сыгранного тура команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. В текущем сезоне Артем Дзюба провел за московский клуб 23 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Контракт форварда с "железнодорожниками" рассчитан до конца текущего сезона.

Валерий Газзаев Локомотив Артем Дзюба
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