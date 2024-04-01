"Он отличается от предыдущих тренеров, с кем мне довелось работать. Очень много тактических разборов, больше подготовки к матчам. Мне очень нравится работать с Робертом, поддерживаю его идеи на футбольном поле", - цитирует Крамарича "Матч ТВ".
Роберт Морено возглавил футбольный клуб "Сочи" в середине декабря 2023 года. Под его руководством клуб трижды сыграл вничью в чемпионате России: 0:0 с "Балтикой", 2:2 с "Локомотивом" и 2:2 с ЦСКА. Команда вылетела из Кубка России, уступив хабаровскому СКА в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:4 - пен.). После 21-го сыгранного тура команда испанского специалиста занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 очков.
Крамарич - о Морено: очень много тактических разборов, больше подготовки к матчам
Нападающий "Сочи" Мартин Крамарич высказался о главном тренере Роберте Морено.
Фото: ФК "Сочи"