"Если Джикия все-таки уйдет из "Спартака", он точно сможет найти команду в России. Такой защитник не останется без клуба. Европа? Думаю, Джикия сможет заиграть в Турции и, возможно, во Франции. Интерес к нему из этих чемпионатов возможен", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Джикия провел за московский клуб в текущем сезоне десять матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Контракт защитника с "красно-белыми" рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро. После 21-го сыгранного тура команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка.
Камоцци: если Джикия все-таки уйдет из "Спартака", он точно сможет найти команду в России или во Франции
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"