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Судья Федотов - о матче "Сочи" - ЦСКА: Казарцев вообще не вошел в игру. Не понимал, куда бежать, недосматривал

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Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал главного арбитра матча 22-го тура РПЛ "Сочи" - ЦСКА Василия Казарцева.
Фото: официальный сайт "Сочи"
"Вообще не вошёл в игру Казарцев. Не понимал, куда бежать, движения были непонятные. То стоит и смотрит за игрой, то бежит, когда она остановилась. Недобегал, недосматривал, пропускал стопроцентные жёлтые карточки. Казарцев полностью выпал из игры. Когда матч закончился, он наверняка перекрестился, потому что не было по-настоящему серьёзных эпизодов", - сказал Федотов.

Московский ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата "Сочи" в 22-м туре чемпионата России. Главным арбитром матча был назначен Василий Казарцев. По ходу игры "армейцы" вели в счете с преимуществом в два мяча. Однако, хозяева поля смогли отыграть отставание в счете, забив два мяча по ходу второго тайма.

ЦСКА после 21-го тура занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе "армейцев" 33 очка. "Сочи" продолжает оставаться на 16-й строчке с 14-ю набранными очками.

Источник: "Чемпионат"

Игорь Федотов Василий Казарцев Сочи ЦСКА
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