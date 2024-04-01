"Вообще не вошёл в игру Казарцев. Не понимал, куда бежать, движения были непонятные. То стоит и смотрит за игрой, то бежит, когда она остановилась. Недобегал, недосматривал, пропускал стопроцентные жёлтые карточки. Казарцев полностью выпал из игры. Когда матч закончился, он наверняка перекрестился, потому что не было по-настоящему серьёзных эпизодов", - сказал Федотов.
Московский ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата "Сочи" в 22-м туре чемпионата России. Главным арбитром матча был назначен Василий Казарцев. По ходу игры "армейцы" вели в счете с преимуществом в два мяча. Однако, хозяева поля смогли отыграть отставание в счете, забив два мяча по ходу второго тайма.
ЦСКА после 21-го тура занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе "армейцев" 33 очка. "Сочи" продолжает оставаться на 16-й строчке с 14-ю набранными очками.
Источник: "Чемпионат"
Судья Федотов - о матче "Сочи" - ЦСКА: Казарцев вообще не вошел в игру. Не понимал, куда бежать, недосматривал
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал главного арбитра матча 22-го тура РПЛ "Сочи" - ЦСКА Василия Казарцева.
Фото: официальный сайт "Сочи"