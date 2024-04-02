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Мостовой: имея в запасе игру в Петербурге, "Зенит" может сыграть со "Спартаком" в удовольствие

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от первого матча красно-белых с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: AFP
- Для меня небольшой фаворит - "Зенит". Но мы же понимаем, что после завтрашнего матча никто не вылетит, потому что в Петербурге будет вторая игра. "Зенит", имея в запасе игру в Питере, может в первом матче со "Спартаком" сыграть в удовольствие, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Московский "Спартак" и "Зенит" из Санкт-Петербурга встретятся в двухматчевом противостоянии 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Первая игра состоится в Москве на "Лукойл Арене" 3 апреля, стартовый свисток запланирован на 20:30 по столичному времени. Ответная игра пройдёт в Петербурге на "Газпром Арене" ориентировочно 17 апреля.

Кубок России Зенит Спартак Александр Мостовой
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