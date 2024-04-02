"Спартак" с Промесом и без — две разные команды. Не знаю, контролирует ли ситуацию Абаскаль и заинтересован ли он вообще в улучшении игры команды, но с атакующей линией надо что-то делать. Иначе "Спартак" до конца сезона так и не забьет", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
После 21-го сыгранного тура московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля не одержала ни одной победы в чемпионате, а также не забила ни одного мяча. Нападающий команды Квинси Промес не вернулся с клубом из ОАЭ, так как был задержан в аэропорту за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне Промес провел за "красно-белых" 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
Борис Игнатьев: не знаю, контролирует ли ситуацию Абаскаль и заинтересован ли он вообще в улучшении игры команды
Российский тренер Борис Игнатьев высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"