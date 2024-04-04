"Недонастрой во втором тайме? Если тебе безразличен футбол, ты не побежишь. Если есть страсть, если у тебя есть это в крови, ты будешь биться. Если у тебя этого нет - вон из футбола", - цитирует Абаскаля "Чемпионат".
Московский "Спартак" на своем поле уступил санкт-петербургскому "Зениту" в первом полуфинале "Пути РПЛ" Кубка России. Счет в матче открыл нападающий "Спартака" Манфред Угальде. Во второй половине игры два гола бразильца Педро позволили "Зениту" перевернуть игру и одержать победу.
Ответная игра между командами состоится 16-го апреля в Санкт-Петербурге. Следующий матч московский "Спартак" проведет против московского "Динамо". Игра состоится в воскресенье 7-го апреля на "ВТБ-Арене".
Тренер "Спартака" Абаскаль - о матче с "Зенитом": если тебе безразличен футбол, ты не побежишь
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался по матчу 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России против "Зенита".
Фото: РИА Новости