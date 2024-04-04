Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Радимов поделился своими мыслями относительно главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. По словам Радимова, Абаскаль хотел получить опыт в московском клубе, но получив контракт на большую сумму денег, тренер потерял мотивацию. Радимов отметил, что лучшим решением будет уволить Абаскаля из «Спартака» сейчас и назначить нового главного тренера, чтобы он смог подготовить команду к новому сезону.
«Уже устал повторять, но прошу — отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя ни его, просто разойдитесь уже по мирному», - написал Радимов в своем телеграм-канале.
Радимов: отпустите Абаскаля! Он хочет уехать, ему в тягость находиться в "Спартаке"
Фото: ФК "Зенит"