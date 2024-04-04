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Ороско из "Крыльев Советов" хочет заслужить вызов в сборную Аргентины игрой в РПЛ

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Двадцатилетний аргентинский новобранец "Крыльев Советов" Франко Ороско хочет заслужить вызов в сборную Аргентины своей игрой в российском чемпионате.
Фото: ФК "Крылья Советов
"Мне повезло, что я играл за все молодёжные сборные и там меня уже знают. Думаю, если буду хорошо играть, получу премию — вызов в сборную", - поделился аргентинец с журналистом.

Ороско рассказал о своих ближайших планах, сейчас перед ним стоит цель – заиграть в чемпионате России, а в будущем он бы хотел попасть на Чемпионат мира.

Самарцы взяли в аренду 22-летнего вингера из аргентинского "Лануса". У себя на родине Франко Ороско забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: Чемпионат

Крылья Советов
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