"Мне повезло, что я играл за все молодёжные сборные и там меня уже знают. Думаю, если буду хорошо играть, получу премию — вызов в сборную", - поделился аргентинец с журналистом.
Ороско рассказал о своих ближайших планах, сейчас перед ним стоит цель – заиграть в чемпионате России, а в будущем он бы хотел попасть на Чемпионат мира.
Самарцы взяли в аренду 22-летнего вингера из аргентинского "Лануса". У себя на родине Франко Ороско забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.
Источник: Чемпионат
Ороско из "Крыльев Советов" хочет заслужить вызов в сборную Аргентины игрой в РПЛ
Двадцатилетний аргентинский новобранец "Крыльев Советов" Франко Ороско хочет заслужить вызов в сборную Аргентины своей игрой в российском чемпионате.
Фото: ФК "Крылья Советов