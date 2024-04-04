- "Спартак" хорошо играл в первом тайме, но потом "Зенит" выпустил других игроков, и игра поменялась. Спартаковцы начали ошибаться под высоким прессингом, что и привело потом к голам. Надо отдать должное Педро - хорошо разбирается один в один. Посмотрим, будет ли обречён "Спартак" в Санкт-Петербурге. Такое надо узнавать у тренера, - передаёт слова Ещенко "Чемпионат".
Первый полуфинальный матч верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Спартак" - "Зенит" завершился волевой победой гостей со счётом 2:1. Первый тайм остался за красно-белыми благодаря голу на 12-й минуте нападающего Манфреда Угальде, после перерыва дубль за сине-бело-голубых оформил 18-летний бразильский вингер Педро, отличившийся на 55-й и 65-й минутах.
В перерыве матча главный тренер гостей Сергей Семак заменил полузащитника Александра Коваленко на бразильца Вендела.
Ещенко: посмотрим, будет ли обречён "Спартак" в Санкт-Петербурге. Такое надо узнавать у тренера
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал поражение красно-белых в домашнем первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"