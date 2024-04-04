"Сейчас мяч на стороне ЦСКА. По Илье есть какие-то предложения, но все обсуждаем вместе с ЦСКА. Илье уже 27 лет, хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал потом своим детям, что сначала он боролся за десятое, а потом за девятое место", - цитирует агента "РБ Спорт".
27-летний голкипер Илья Помазун является воспитанником академии московского ЦСКА. С 2020 года вратарь защищает цвета екатеринбургского "Урала" на правах аренды. В текущем сезоне Помазун сыграл за "черно-оранжевых" 25 матчей, в которых пропустил 37 голов. Всего на счету футболиста 108 игр за "Урал", 142 пропущенных мяча и 29 матчей на ноль. Нынешнее соглашение игрока со столичными "армейцами" рассчитано до июня 2028 года.
Агент: хочется, чтобы Помазун выигрывал титулы, а не рассказывал потом своим детям, что боролся за 9-е и 10-е место
Агент вратаря "Урала" Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал о будущем игрока.
Фото: РИА Новости