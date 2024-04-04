"Парню только в феврале исполнилось 18 лет. Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать. В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко", - поделился Орлов.
В первом полуфинальном матче "Пути РПЛ" в Кубке России санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком". На гол форварда "красно-белых" Манфреда Угальде своим дублем ответил вингер "Зенита" Педро. 18-летний бразилец вышел на поле с первых минут, а в середине второго тайма забил два гола и позволил команде вырвать победу.
Педро выступает за "Зенит" с начала 2024-го года. За его трансфер санкт-петербургский клуб заплатил бразильскому "Коринтиансу" 9 миллионов евро. Напомним, переход был согласован еще летом прошлого года, однако ФИФА запрещает трансферы несовершеннолетних игроков из одной страны в другую.
Источник: "Чемпионат"
Орлов: даже Аршавин стартовал в "Зените" не так ярко, как Педро
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от дебютных голов бразильца Педро за "Зенит" в матче 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России против "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"