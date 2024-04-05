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Гендиректор “Спартака” Малышев: Гурцкая назвал меня профнепригодным? Это дает мне дополнительную мотивацию

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Гендиректор “Спартака” Олег Малышев отреагировал на критику со стороны известного футбольного агента Тимура Гурцкая.
Фото: ФК "Спартак"
— Как оценю жесткую критику со стороны Тимура Гурцкая, который назвал меня профнепригодным? Это дает мне дополнительную мотивацию работать еще больше и стараться еще больше.

Олег Малышев занял пост генерального директора московского “Спартака” в июне 2023 года. Он сменил на данной должности Евгения Мележикова.

Напомним, московский “Спартак” за 21 матч в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге сумел заработать 32 очка. Красно-белые идут шестыми в турнирной таблице.

Источник: “РБ Спорт”

Спартак Малышев Тимур Гурцкая
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