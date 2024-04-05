— Как оценю жесткую критику со стороны Тимура Гурцкая, который назвал меня профнепригодным? Это дает мне дополнительную мотивацию работать еще больше и стараться еще больше.
Олег Малышев занял пост генерального директора московского “Спартака” в июне 2023 года. Он сменил на данной должности Евгения Мележикова.
Напомним, московский “Спартак” за 21 матч в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге сумел заработать 32 очка. Красно-белые идут шестыми в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
Гендиректор “Спартака” Малышев: Гурцкая назвал меня профнепригодным? Это дает мне дополнительную мотивацию
Гендиректор “Спартака” Олег Малышев отреагировал на критику со стороны известного футбольного агента Тимура Гурцкая.
Фото: ФК "Спартак"