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Сперцян: Мусаев не поменялся за последние годы

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Игрок “Краснодара” Эдуард Сперцян ответил на вопрос о том, изменился ли главный тренер южан Мурад Мусаев за последние годы.
Фото: ФК "Краснодар"
— Вроде, не поменялся. Я думаю, что во многом, как тренер, что-то новое взял, — цитирует Сперцяна “Чемпионат”.

Отметим, что Мурад Мусаев работал главным тренером “Краснодара” с 2018 по 2021 год. Этой весной российский специалист вернулся на должность рулевого южан, подписав трудовой контракт с командой до конца сезона. Он сменил на посту главного тренера Владимира Ивича.

Мурад Мусаев Краснодар Эдуард Сперцян
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