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Орлов: бесспорный лидер по игре в РПЛ - "Ростов". "Краснодар" совсем не так играет, "Зенит" тоже нестабилен

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Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов оценил игру клубов РПЛ в весенней части чемпионата России.
Фото: РПЛ
- Вот сейчас бесспорный лидер по игре в РПЛ - "Ростов". Очень интересно, как долго они продержатся? Но играют изумительно - и зрелищно, и результативно. ...Карпин - настоящий тренер. А вторым я бы назвал Рахимова. Вот эти два тренера провели зимний период с огромной пользой. И посмотрите, как у них мотивированы футболисты, и как играет одна и другая команда. "Ростов" и "Рубин" весной выделяются. "Краснодар" совсем не так играет, хотя и находится на первых местах. "Зенит" тоже нестабилен: пока ещё не набрал, но набирает форму, - приводит слова Орлова "Чемпионат".

"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина стал единственным клубом Российской премьер-лиги, набравшим 9 очков из 9 возможных в трёх сыгранных весенних турах национального чемпионата. Жёлто-синие с 30 очками после 21 матча занимают девятое место в турнирной таблице, поднявшись на одну позицию по сравнению с зимней паузой.

"Рубин" с главным тренером Рашидом Рахимовым в весенних турах набрал 4 очка, после выездной ничьей с "Краснодаром" (1:1) и домашнего поражения от "Пари НН" (0:1) обыграв на своём поле грозненский "Ахмат" (2:1).

Лидер турнирной таблицы "Зенит" набрал в весенних матчах РПЛ 5 очков, занимающий второе место с отставанием в 1 очко "Краснодар" - 2 очка.

Ростов Краснодар Зенит Геннадий Орлов
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