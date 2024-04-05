- Я считаю, что Вендела надо уже отпустить летом. Он всем своим видом даёт понять, что хочет уйти. Как профессионал Вендел возвращается и играет, но насильно-то зачем его держать? Раз хочет уйти, нужно продать его выгодно, пока цена есть. В конце концов, футбол - это бизнес, - цитирует Орлова "Чемпионат".
26-летний бразильский полузащитник Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года, когда перешёл из лиссабонского "Спортинга" за трансферную компенсацию в размере 20,3 миллиона евро. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Вендела 23 матча за клуб во всех турнирах, 4 забитых гола и 8 результативных передач.
Орлов: "Зениту" надо уже отпустить летом Вендела. Всем своим видом даёт понять, что хочет уйти
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказал мнение о желательности расставания сине-бело-голубых с бразильским полузащитником Венделом.
Фото: ФК "Зенит"