- Мировой ли уровень у Акинфеева? Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой - это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими. Хотя Акинфеев - единственный вратарь, который следует тренировочному процессу Советского Союза. Его первым тренером был Владимир Астаповский, он его правильно воспитывал, мы в хороших отношениях. Плюс считаю, что и я какой-то вклад внёс - всё-таки работал с ним 4-5 лет, - передаёт слова Дасаева Sports.ru.
37-летний воспитанник клубной академии и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является самым верным игроком в мировом футболе, более 21 года выступающим за взрослый состав только одной команды. Акинфеев 6 раз становился с красно-синими чемпионом России, выиграл 7 Кубков страны и 7 национальных Суперкубков, в возрасте 19 лет стал обладателем Кубка УЕФА, являясь основным вратарём ЦСКА.
В составе сборной России голкипер становился бронзовым призёром Чемпионата Европы-2008 и четвертьфиналистом Чемпионата мира-2018. В 2009 году Акинфеев занял пятое место в рейтинге лучших вратарей мира по версии международной федерации футбольной истории и статистики.
Дасаев: не сказал бы, что у Акинфеева сильно мировой уровень
Экс-голкипер "Спартака" и сборной Советского Союза Ринат Дасаев высказался об уровне вратаря ЦСКА и экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА