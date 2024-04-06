"У Галактионова есть поддержка со стороны руководства "Локомотива". Это уже большое подспорье к тому, чтобы Михаил работал до конца. Я не знаю, есть ли у "Локомотива" кто-то на примете, если произойдёт уход Галактионова. Но на сегодняшний момент руководство дало ясно понять, что они ему доверяют и хотят, чтобы он доработал сезон.", - цитирует Точилина "Чемпионат".
После 21-го сыгранного тура московский "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Завтра, 7-го апреля команда Михаила Галактионова сыграет с грозненским "Ахматом" в 23-м туре РПЛ, встреча состоится в 16:30 по московскому времени. После поражения от екатеринбургского "Урала" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России (0:1) российский специалист заявил, что планирует инициировать встречу с руководством клуба. Сообщалось, что руководство и игроки клуба выразили полную поддержку российскому специалисту.
Точилин: у Галактионова есть поддержка со стороны руководства "Локомотива"
Экс-тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о главном тренере "Локомотива" Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Локомотив"