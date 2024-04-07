"Хотели победить, не получилось. Удивил ли чем-нибудь "Ростов"? Нет, мы играли в свою игру", - заявил Кравцов.
Встреча 23 тура между "Ростовом" и "Сочи" закончилась со счетом 2:2. Подопечные Валерия Карпина вышли вперед уже на первой минуте, но "Сочи" быстро отыгрался усилиями Кирилла Кравцова. До конца первого тайма команды еще раз обменялись голами, во второй половине счет остался неизменным.
"Сочи" 13 раз проигрывал в чемпионате, больше всех в лиге, клуб занимает последнее место в турнирной таблице с 15 очками. "Ростов" располагается на 9 позиции с 31 набранным очком.
Источник: "РБ Спорт".
Полузащитник "Сочи" Кравцов: "Ростов" меня ничем не удивил
Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов после ничьей с "Ростовым" (2:2) заявил, что команда Валерия Карпина его ничем не удивила.
ФК "Сочи"