Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
4 - 1 4 1
ФакелЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
Локомотив2 тайм
Зенит
1 - 0 1 0
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
КубаньЗавершен
Динамо Мх
19:30
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Ливерпуль1 тайм
Шеффилд Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
20:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
0 - 0 0 0
БолоньяЗавершен
Монца
2 - 4 2 4
Наполи2 тайм
Верона
19:00
ДженоаНе начат
Кальяри
19:00
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
2 - 1 2 1
Аугсбург2 тайм
Вольфсбург
18:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
4 - 3 4 3
МетцЗавершен
Монпелье
2 - 0 2 0
Лорьян2 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Страсбург2 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
НиццаЗавершен
Монако
18:05
РеннНе начат
Нант
21:45
ЛионНе начат

Полузащитник "Сочи" Кравцов: "Ростов" меня ничем не удивил

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов после ничьей с "Ростовым" (2:2) заявил, что команда Валерия Карпина его ничем не удивила.
ФК "Сочи"
"Хотели победить, не получилось. Удивил ли чем-нибудь "Ростов"? Нет, мы играли в свою игру", - заявил Кравцов.

Встреча 23 тура между "Ростовом" и "Сочи" закончилась со счетом 2:2. Подопечные Валерия Карпина вышли вперед уже на первой минуте, но "Сочи" быстро отыгрался усилиями Кирилла Кравцова. До конца первого тайма команды еще раз обменялись голами, во второй половине счет остался неизменным.

"Сочи" 13 раз проигрывал в чемпионате, больше всех в лиге, клуб занимает последнее место в турнирной таблице с 15 очками. "Ростов" располагается на 9 позиции с 31 набранным очком.

Источник: "РБ Спорт".

Сочи Ростов Кирилл Кравцов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится