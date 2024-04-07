По информации "РБ Спорт", главный тренер "Пари НН" Сергей Юран может быть наказан КДК РФС за свои высказывания в СМИ после матча 23-го тура РПЛ против "Краснодара". Напомним, игра состоялась в Нижнем Новгороде вчера, 6 апреля, и завершилась поражением хозяев поля со счетом 3:4. Сообщается, что за критику арбитров Юрану грозит дисквалификация на четыре матча.
"Пари НН" набрал 28 очков в 22 матчах и располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России подопечные Юрана сыграют в гостях с "Оренбургом".
Юрану может грозить дисквалификация на четыре матча
КДК РФС может дисквалифицировать наставника "Пари НН" Сергея Юрана на четыре игры.
Фото: Чемпионат.com