"Матч между "Спартаком" и ЦСКА уже ушёл на второй план. В моё время одним из самых принципиальных противостояний были встречи "Спартака" с "Динамо". Но, как мы видим, ситуация меняется", - сказал Колосков.
Он добавил, что на сегодняшний день любой матч красно-белых с топовыми командами РПЛ воспринимается как принципиальное соперничество. Колосков не стал выделять какое-то определенное противостояние.
Главный матч 23 тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" пройдет в это воскресенье на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Источник: Чемпионат
Колосков: матч между "Спартаком" и ЦСКА как противостояние ушёл на второй план
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, кого "Спартаку" важнее всего победить из топовых команд РПЛ.
Фото: Чемпионат