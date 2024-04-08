"О тренерстве мыслей вообще ни разу не возникало. Пока не чувствую, что это мое. попробовать себя на руководящей должности в клубе? Предложение должно поступить. Я готов рассмотреть", - заявил Мамаев "Матч ТВ".
Павел Мамаев в своей профессиональной карьере выступал в составе московского "Торпедо", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова", а "повесил бутсы на гвоздь" в статусе игрока подмосковных "Химок" в 2023-м году.
После завершения футбольной карьеры экс-полузащитник сборной России поучаствовал в открытии футбольной академии в ОАЭ. В ближайшее время, по словам самого экс-футболиста, планируется открытие второго филиала данной академии - тоже в Дубае.
Мамаев: готов рассмотреть предложения от клубов на руководящие должности. О тренерстве мыслей не возникало
Экс-полузащитник ЦСКА, "Краснодара" и других российских клубов Павел Мамаев поделился планами на будущее после завершения карьеры футболиста.
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