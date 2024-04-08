"Руководство "Спартака" не горит желанием делать какие-то быстрые шаги. Если у них есть реальные кандидаты на пост главного тренера, то с Абаскалем попрощаются. Если кандидата нет, они не будут искать промежуточный вариант. Скорее всего, руководство "Спартака" продолжит издевательство над командой и оставит Абаскаля.
В первых четырех матчах весенней части чемпионата России московский "Спартак" набрал 5 очков. В активе подопечных Гильермо Абаскаля ничья в 19-м туре с "Зенитом" (0:0), поражение от "Факела" (0:2) в 20-м туре, вновь безголевая ничья в матче 22-го тура с "Уралом" (0:0) и победа в матче 23-го тура против "Динамо" (2:1).
В первом полуфинальном матче "Пути РПЛ" в Кубке России московский "Спартак" уступил санкт-петербургскому "Зениту" (1:2). Ранее в СМИ появилась информация, что испанский специалист Гильермо Абаскаль может покинуть пост главного тренера "красно-белых" 9-го апреля по итогам заседания совета директоров.
Источник: "РБ Спорт"
Кузьмичев: руководство "Спартака" оставит Абаскаля и продолжит издевательство над командой
Работавший ранее заместителем генерального директора в "Спартаке" Владимир Кузьмичев усомнился в возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: "Чемпионат"