В первой игре за молодежку московского клуба против второй команды сине-бело-голубых питерские болельщики негативно реагировали на Заболотного, хотя сам игрок не ожидал такой реакции.
"У меня спрашивают: "Не переживаешь, что болельщики будут кричать?" Я ответил – всё в порядке, уверен, что ничего не будет. В итоге выхожу на поле запасного "Петровского", и всю игру за спиной трёхэтажный мат, просто пылесосят. После игры, кстати, никто не ждал. Покричали, и на этом всё закончилось", - сказал он.
После "Зенита" и "Спартака" Николай Заболотный четыре сезона защищал ворота "Урала", один сезон провел в волгоградском "Роторе". С 2018 года и по настоящее время вратарь выступает за "Сочи". В текущем сезоне 33-летний Заболотный пропустил 27 мячей.
Источник: "Чемпионат"
Воспитанник "Зенита" Николай Заболотный – об играх за "Спартак": всю игру меня в Питере пылесосили
Голкипер "Сочи" Николай Заболотный рассказал, как его костерили питерские болельщики, когда он играл против бывшей команды за "Спартак".
Фото: "Чемпионат"