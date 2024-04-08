"Мы готовимся к игре с "Локомотивом". На "Зенит" пока не смотрим. По календарю "Зенит" пока неблизко", - цитирует Федотова "РБ Спорт".
Московский ЦСКА после 22-х матчей занимает 4-е место. В активе "армейцев" 36 очков. Отставание от возглавляющего турнирную таблицу "Зенита" составляет 8 очков.
В ближайшем туре ЦСКА встретится в дерби с московским "Локомотивом" на домашнем стадионе "железнодорожников". Игра запланирована на 13-е апреля. Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге 12-го мая в рамках 28-го тура РПЛ.
Тренер ЦСКА Федотов: готовимся к игре с "Локомотивом". На "Зенит" пока не смотрим
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, находится ли клуб, по его мнению, в чемпионской гонке текущего сезона.
Фото: ФК "Сочи"