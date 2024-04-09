- "Динамо" сделало выводы из плохой игры с "Ростовом" в прошлом туре - и состав изменился, и игра была другой. В итоге у "Спартака" за всю игру было ноль голевых моментов, а победу подарил вратарь соперника. Игра была нудноватой, искры не летели - это не матч "Факел" - "Оренбург", где была битва. Да, дерби, значимость, но всё было достаточно академично, очень много брака, особенно у "Спартака". Мало качества, многовато глупых потерь на ровном месте, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
Матч между московскими "Динамо" и "Спартаком" в рамках 23 тура Российской премьер-лиги завершился победой красно-белых со счётом 2:1.
На пятой минуте игры счёт открыл опорный полузащитник бело-голубых Луис Чавес, реализовавший пенальти за попадание мяча в руку хавбека "Спартака" Наиля Умярова. На 74-й и 87-й минутах дважды в похожих ситуациях отличился нападающий гостей Александр Соболев, который в обоих случаях добивал в сетку с близкого расстояния мяч, отскочивший от рук вратаря "Динамо" Игоря Лещука.
Шалимов: у "Спартака" за весь матч было ноль голевых моментов, а победу подарил вратарь "Динамо". Игра была нудноватой
Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов высказал мнение об игре команд в матче 23 тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" (1:2).
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