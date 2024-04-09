"Матч "Краснодара" с "Зенитом" — решающий в чемпионской гонке. В случае победы "Зенита" "Краснодару" будет сложнее. Будет психологическое давление. Да и питерцы по составу сейчас сильнейшие в чемпионате. Может, Личка на эмоциях сказал, что в борьбе за чемпионство всё уже понятно, потому что большая разница по очкам. Но мы видим, что "Зенит" сталкивается с проблемами, победы им даются тяжело", - поделился мнением Деменко.
Сейчас коллектив Сергея Семака занимает первое место с 44-мя очками. "Краснодар" продолжает погоню за питерцами, в активе "быков" 43 набранных очка. Динамовцы расположились на третьей строчки, они заработали 38 баллов.
Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" пройдет на домашнем стадионе южан 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В первом круге команды сыграли в ничью, обменявшись голами, последний раз "быки" обыгрывали питерцев в регулярном чемпионате в 2018 году.
Максим Деменко выступал за "Краснодар" в 2009-10 годах.
Источник: "Чемпионат"
Деменко – о чемпионской гонке: "Зенит" сталкивается с проблемами, победы им даются тяжело
Экс-футболист Максим Деменко поделился своими ожиданиям от матча между двумя лидерами чемпионата питерским "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"