"Продлил и продлил, что тут говорить? Чалов — хороший футболист, но смотря с кем сейчас сравнивать. Он поиграл в Европе и понял, что там нужно пахать. Не знаю, сможет ли он снова заиграть там. Да и длительность контракта смущает — кто на год продлевает? Видимо, какие-то договоренности есть", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Сегодня, 9-го апреля московский ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым до лета 2025 года, предыдущий контракт игрока истекал в конце 2024 года. В текущем сезоне форвард провел за "армейцев" 31 матч, в которых отметился 12-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 12 миллионов евро. Ранее игрок заявлял, что хочет перейти в клуб из европейской лиги. После 22-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков. Московский клуб одержал победу над калининградской "Балтикой" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0, единственный гол забил нападающий Виктор Давила.
Мостовой: Чалов поиграл в Европе и понял, что там нужно пахать. Не знаю, сможет ли он уехать
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о продлении контракта Федором Чаловым с московским ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА