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Сенников: в последних матчах "Спартак" играет, как середняк

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Локомотив"
"В последних матчах "Спартак" играет, как середняк. У нас такой чемпионат, что последняя команда РПЛ "Сочи" показывает хороший футбол. "Спартак" играет без преимущества, хотя и "Зенит" такой же", - цитирует Сенникова "РБ Спорт".

В 24-м туре РПЛ московский "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились: Чавес (пенальти) и Соболев (дубль). После 22-х сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Красно-белые" уступили команде Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.

Спартак Дмитрий Сенников Гильермо Абаскаль
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