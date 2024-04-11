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Григорьянц: мы приняли решение дисквалифицировать Юрана на два матча условно

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Наставник “Пари НН” Сергей Юран дисквалифицирован на два матча условно после 23-го тура РПЛ, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: "Матч ТВ"
– Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей.

По словам Артура Григорьянца, испытательный срок для Юрана составляет один год.

Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги “Пари НН” на своем поле потерпел поражение от “Краснодара”. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу южан. После игры главный тренер нижегородского клуба Сергей Юран раскритиковал работу судей, увидев их в подтрибунном помещении.

Источник: “РИА Новости”

КДК РФС Сергей Юран Нижний Новгород
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