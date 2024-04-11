– Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей.
По словам Артура Григорьянца, испытательный срок для Юрана составляет один год.
Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги “Пари НН” на своем поле потерпел поражение от “Краснодара”. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу южан. После игры главный тренер нижегородского клуба Сергей Юран раскритиковал работу судей, увидев их в подтрибунном помещении.
Источник: “РИА Новости”
Григорьянц: мы приняли решение дисквалифицировать Юрана на два матча условно
Наставник “Пари НН” Сергей Юран дисквалифицирован на два матча условно после 23-го тура РПЛ, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Фото: "Матч ТВ"