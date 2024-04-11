- Мы думаем, нужно ли. Всем нужно посмотреть на эту ситуацию не как наказание Юрана, а кейс - что можно и нельзя. Мы хотим, чтобы люди шли на стадион, вспоминали опоссумов? Или мы хотим, чтобы стадионы были пустые, а людей штрафовали? Какой эффект лучше?
Напомним, КДК РФС приняло решение дисквалифицировать наставника "Пари НН" Сергея Юрана на два матча условно за высказывания после поражения в 23-м туре РПЛ от "Краснодара" (3:4).
Нижегородцы набрали 28 очков в 22 матчах и занимают десятую строчку в турнирной таблице. В рамках 24-го тура чемпионата России команда Юрана сыграет в гостях против "Оренбурга". Матч состоится 14 апреля, начало игры в 12:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Пари НН" - о решении оспаривать ли дисквалификацию Юрана: мы думаем, нужно ли
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, будет ли клуб оспаривать решение КДК о дисквалификации главного тренера Сергея Юрана.
Фото: Sport24