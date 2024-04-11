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Игонин: "Зенит" — народная команда

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Экс-хавбек "Зенита" Алексей Игонин назвал петербуржцев народной командой.
Фото: Чемпионат.com
"Зенит" может быть народной командой? Так он и есть народная команда. Все определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, - количеством, которое распределено на территории России", - цитирует Игонина "Спорт день за днем".

"Зенит" из Санкт-Петербурга выигрывал чемпионат России в пяти последних сезонах подряд. В этом сезоне клуб с берегов Невы также возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, набрав 44 очка в 22 сыгранных турах. "Сине-бело-голубые" опережают "Краснодар", занимающий на данный момент второе место, на один балл. В рамках 24-го тура "быки" примут "Зенит" в матче за лидерство в РПЛ. Игра состоится в ближайшую субботу, 13 апреля, и начнется в 17:00 по Москве.

Алексей Игонин Зенит
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