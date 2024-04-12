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Юран: участие Кучаева в матче с "Оренбургом" под вопросом, он может вернуться к домашним играм

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Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал о состоянии полузащитника Константина Кучаева.
Фото: ФК "Пари НН"
"Он уже возобновил тренировки на поле. Участие Кучаева в матче с "Оренбургом" - под большим вопросом, а вот к домашним играм, думаю, Костя уже подойдет", - цитирует Юрана "Чемпионат".

"Пари НН" сыграет с "Оренбургом" на выезде в 24-м туре РПЛ, встреча состоится 14-го апреля. В следующем туре волжане на своем поле примут московское "Динамо". Константин Кучаев провел за команду Сергея Юрана три матча и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 2,5 миллиона евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до конца текущего сезона, ранее он выступал за ЦСКА. После 22-х сыгранных туров "Пари НН" занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 очков.

Нижний Новгород Сергей Юран Константин Кучаев
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