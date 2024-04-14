"Два топовых клуба с известными академиями. Но по факту на поле видим, не считая вратарей, только трёх россиян на две команды. А где академии-то наши, которые работают? Вот это самое обидное. Играют серьёзные команды, которые больше всех заявляют, что они за молодых. Они за какое-то чемпионство борются, а за молодёжь не борются. Вот и всё. Неинтересно, честно", - поделился Шипицин.
"Краснодар" уступил "Зениту" в матче 24-го тура РПЛ со счетом 1:2. Голы на свой счет записали уругваец Лукас Оласа, колумбиец Матео Кассерра и бразилец Артур. Не считая вратаря Михаила Кержакова, в основе "Зенита" из россиян на поле вышли лишь защитник Вячеслав Караваев и вингер Андрей Мостовой.
Единственным россиянином среди полевых игроков "Краснодара" в стартовом составе был опорный полузащитник Александр Черников. На 83-й и 88-й минутах в составе "Краснодара" на поле вышли полузащитник Никита Кривцов и защитник Александр Эктов. У "Зенита" на замену вышли форвард Иван Сергеев (на 79-й минуте) и полузащитник Александр Ерохин (на 90+3-й минуте).
Источник: "Евро-футбол"
Шипицин - об игре "Краснодар" - "Зенит": в поле только трое россиян на две команды, это самое обидное
Экс-футболист "Краснодара" Евгений Шипицин высказался о зависимости лидеров РПЛ от легионеров.
Фото: РИА Новости