"Краснодар" провел очень приличный матч, но исполнительское мастерство было выше у "Зенита". На мой взгляд, хозяева сделали все возможное, но индивидуальное мастерство сказалось в пользу гостей. Если мы говорим о чемпионской гонке, то "Зенит" получил небольшое преимущество в турнирной таблице — четыре очка. Но впереди будут трудные матчи, разрыв в таблице небольшой. Все могут потерять очки, семь туров — это большая дистанция", - цитирует Газзаева "СЭ".
В матче 24-го тура РПЛ петербургский "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:1. После 23-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "Зенита" на девять очков. "Сине-бело-голубые" одержали победу над московским "Спартаком" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1, забитыми мячами в той встрече отличились: Угальде и Педро (дубль).
Напомним, что в середине марта руководство "быков" отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Ивича и назначило на его место Мурада Мусаева, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. Ранее клуб вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в Пути регионов подмосковным "Химкам" со счетом 0:2.
Газзаев: "Зенит" получил преимущество в турнирной таблице, но разрыв небольшой
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "ТАСС"