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Агент Николсона: мы поговорим о возвращении Шамара в "Спартак" этим летом

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Футбольный агент Ненад Портега, работающий с форвардом "Спартака" Шамара Николсона, который находится в аренде в "Клермоне", рассказал о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: Чемпионат.com
"Мы поговорим о возвращении Шамара в "Спартак" этим летом. Но я могу сказать, что конфликта с тренером Абаскалем не было. К сожалению, он просто не включил Шамара в свои планы", - цитирует агента Metaratings.

Шамар Николсон, играющий на позиции центрального нападающего, перебрался в московский "Спартак" в январе 2022 года. Нынешний сезон 27-летний ямайский форвард проводит в "Клермоне" на правах аренды. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Николсон провел за "красно-белых" 43 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Шамар Николсон Спартак
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