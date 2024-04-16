- Матч "Зениту" проиграл Галицкий. Нельзя было менять тренера Ивича. Ивич давал ему результат. Почему он именно сейчас захотел другой футбол? Что за глупость? Ну доиграй с Ивичем. Может быть, он займёт первое или второе место. Но сейчас, когда Ивич ушёл и пришёл Мусаев… Мусаев же абсолютно не знает этих игроков, и они его не знают. У него там три его воспитанника, но остальные-то все другие, да ещё и легионеры, - передаёт слова Орлова "РБ Спорт".
13 марта официальные интернет-ресурсы "Краснодара" объявили об увольнении со своего поста 46-летнего сербского главного тренера Владимира Ивича, под руководством которого "быки" шли на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с отставанием в 1 очко от лидирующего "Зенита". 14 марта на эту должность был назначен 40-летний Мурад Мусаев, ранее начинавший свою тренерскую карьеру в системе чёрно-зелёных.
13 апреля "Краснодар" со счётом 1:2 уступил "Зениту" на своём поле в матче 24 тура РПЛ и отстаёт от сине-бело-голубых в чемпионской гонке на 4 очка. До конца чемпионата всем участникам осталось провести по 7 матчей с учётом перенесённого с марта на апрель 21 тура.
Орлов: матч "Зениту" проиграл Галицкий. Нельзя было менять тренера "Краснодара" Ивича, он давал результат
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов раскритиковал владельца "Краснодара" Сергея Галицкого за решение о смене главного тренера в марте 2024 года.
Фото: ФК "Краснодар"