Червиченко: не понял недовольства "Факела" арбитром Любимовым в матче с "Ростовом" - он благоволил хозяевам

- Не понял этого недовольства. У меня, наоборот, сложилось впечатление, что арбитр благоволил хозяевам. И не понял, что не понравилось "Факелу". "Ростов" пережил второй борцовский матч - сначала колотили в Сочи, где судил Кукуляк - понятно, что "Сочи" борется за выживание, но у "Факела" немного другая ситуация. Это всё, конечно, весело, но меня удивляет, что истерику поддерживает человек, который в футболе понимает хорошо - Александр Самедов, он же должен видеть всё своими глазами. Если кто-то из руководства не понимает, надо подсказать, что судил Любимов в сторону "Факела". У меня впечатление, что со стороны "Факела" это был борцовский поединок. У хозяев, по-моему, больше дзюдоистов и борцов вольного стиля, чем футболистов - подсечки, бросок через бедро, захват. Это первая часть команды. Вторая - артисты, которые лежали и корчились после стыков, выпрашивая карточки, - передаёт слова Червиченко "РБ Спорт".
Матч 24 тура Российской премьер-лиги "Факел" - "Ростов" завершился победой гостей со счётом 1:0, единственный гол на 83-й минуте забил бразильский вингер жёлто-синих Роналдо, который вышел один на один с вратарём после скидки нападающего Егора Голенкова и ошибка защитника Игоря Калинина и перебросил рванувшегося вперёд голкипера Александра Беленова.
В качестве главного рефери на матче работал Артём Любимов, который по ходу матчах зафиксировал 16 нарушений правил со стороны хозяев поля и 8 фолов со стороны гостей, игроки "Факела" получили от арбитра 4 жёлтых карточки, игроки "Ростова" - 2, также предупреждением был наказан главный тренер воронежцев Сергей Ташуев.
После матча спортивный директор "Факела" Кирилл Котов, старший селекционер Александр Самедов и некоторые игроки воронежцев критически высказались о судействе Галимова. В то же время главный тренер "Ростова" Валерий Карпин посоветовал руководителю судейского департамента РФС Милораду Мажичу нанять психолога для рефери, чтобы они могли выдерживать давление трибун.
Спортивный директор "Факела": Любимов по своему уровню судейства не достоин работать в РПЛ
Карпин обратился к Мажичу, посоветовав нанять психологов для арбитров РПЛ
Червиченко: не понял недовольства "Факела" арбитром Любимовым в матче с "Ростовом" - он благоволил хозяевам
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о критике главного рефери матча 24 тура РПЛ "Факел" - "Ростов" (0:1) со стороны руководства воронежского клуба.
Фото: Sportbox