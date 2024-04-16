"Джикия - душа "Спартака". То, что у него всего 10 матчей в сезоне - это абсурд. Он должен играть больше, чем при Абаскале. Георгий точно достоин этого по игровым качествам. Надеюсь, он будет чаще попадать в основной состав", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Георгий Джикия провел за московский "Спартак" десять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в пять миллионов евро. Контракт центрального защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 23-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на 12 очков. Завтра, 17-го апреля, московский "Спартак" сыграет с командой Сергея Семака в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России, в первой встрече петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1.
Камоцци: Джикия - душа "Спартака", он должен играть больше, чем при Абаскале
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о защитнике "красно-белых" Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"