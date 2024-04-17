"Я заметил, что с более сильными командами у нас лучше получается вести игру, но к "Балтике" ребята отнеслись как к равным, что и дало свои плоды. Сможет ли ЦСКА побороть "Зенит" в Кубке? Да, но для этого необходимо очень внимательно играть в обороне, иначе проиграем. А если будет запредельная концентрация в защите, то такой ЦСКА сможет пройти "Зенит", - заявил Пономарев.
Московские "армейцы" одержали победу над калининградской "Балтикой" (2:0) на своем поле в рамках ответного матча "Пути РПЛ" в Кубке России (первый матч - 1:0). По голу на свой счет записали форвард Федор Чалов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
17-го апреля в рамках 1/2 финала встретятся "Зенит" и московский "Спартак". Игра пройдет в Санкт-Петербурге. В первом матче сильнее оказались "сине-бело-голубые" (2:1). Победу "Зениту" принес бразильский вингер Педро. На счету 18-летнего футболиста дубль в ворота "красно-белых".
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: такой ЦСКА сможет пройти "Зенит" в Кубке России
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал победу ЦСКА над "Балтикой" (2:0) в ответном матче "Пути РПЛ" Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА ВКонтакте