"Конечно, мало кто ожидал, что "Балтика" обыграет «Ахмат» 7:1. Нам воздалось за то, что в какой-то момент мы не могли забить в восьми матчах подряд. Нужно отметить вклад ребят, которые воспользовались своими моментами, свободными зонами и наказали игроков "Ахмата" буквально за любую ошибку в обороне. Но после этой игры никаких шуток не было - сразу подготовка к ЦСКА. Игра прошла - готовимся к следующей. Нам некогда почивать на лаврах, потому что все понимают ситуацию", - заявил Осипов.
В 24-м туре российской Премьер-лиги калининградская "Балтика" разгромила грозненский "Ахмат" на его поле. Клуб из столицы Чечни пропустил 7 мячей, 5 из которых влетели в ворота хозяев еще до перерыва. До матча с "Ахматом" в активе "Балтики" было всего 14 голов в 22-х матчах РПЛ.
"Балтика" не забивала в чемпионате России с 21-го октября 2023-го года по 30-е марта 2024-го. В восьми турах с 13-го по 20-й команда трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений ни разу не поразив ворота соперников. После 23-х матчей "Балтика" занимает 14-е место в турнирной таблице с 20-ю очками.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Балтики" Осипов - о 7:1 с "Ахматом": нам воздалось за то, что не могли забить в восьми матчах подряд
Футболист "Балтики" Александр Осипов прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: официальный сайт РПЛ