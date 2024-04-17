"Селихов и Бабич приболели. Зобнин продолжает восстановление", - цитирует Зеленова Metaratings.
Ответный полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится сегодня, 17-го марта, в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет на "Газпром Арене", в первом матче команда Сергея Семака одержала победу над "красно-белыми" со счетом 2:1, забитыми мячами отличились: Угальде и Педро (дубль).
В "Спартаке" сообщили, что Селихов, Бабич и Зобнин не сыграют в матче Кубка России с "Зенитом"
Пресс-атташе московского "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил, что Бабич, Селихов и Зобнин не сыграют с петербургским "Зенитом" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"