"Валерий Георгиевич не прилетал сюда. Если бы он был тут, вы бы его увидели. Он смотрел матч по телевизору. Сегодня мы вместе с Виталием Витальевичем Кафановым контролировали всю игру. До игры и во время нее мы не разговаривали с Валерием Георгиевичем", - заявил Осинов.
"Ростов" одержал волевую победу в матче 1/2 финала "Пути регионов" Кубка России с "Уралом". Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин пропускал матч из-за дисквалификации, полученной на предыдущем этапе Кубка в матче с "Химками".
"Урал" вышел вперед в счете на 10-й минуте встречи. Отличился бразильский форвард Гильерме Шеттине. До 60-й минуты игры счет оставался неизменным, однако в последние 30 минут матча защитник Денис Терентьев, полузащитник Иван Комаров и форвард Николай Комличенко отправили в ворота соперника три мяча.
Победа позволила "Ростову" выйти во второй этап 1/2 финала "Пути регионов" Кубка России. "Урал" завершил свое выступление на турнире.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Ростова" Осинов: Карпин не прилетал на матч с "Уралом". Он смотрел игру по телевизору
Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" в матче с "Уралом" Михаил Осинов рассказал, что наставник команды Валерий Карпин никак не участвовал в матче 1/2 финала Кубка страны.
Фото: "Матч ТВ"