"Федор еще в хорошем возрасте, для нападающего уж точно. "Динамо" однозначно стоит продлевать со Смоловым контракт, ведь его уход будет очень большой потерей для команды", - цитирует Граната "СЭ".
Воспитанник "Динамо" Федор Смолов вернулся в клуб в январе 2022-го года из московского "Локомотива". В текущем сезоне на счету 34-летнего нападающего 4 гола и 3 голевые передачи в 20-ти матчах РПЛ за "Динамо". Еще 2+1 по системе гол+пас Смолов оформил в матчах Кубка России.
Действующий контракт Федора Смолова с "Динамо" истекает в конце сезона. В договоре есть пункт о продлении соглашения еще на один сезон. После 23-х проведенных матчей московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 38 очков.
Гранат: уход Смолова станет большой потерей для "Динамо". С ним нужно продлить контракт
Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат порекомендовал руководству бывшего клуба продлить контракт с нападающим Федором Смоловым.
Фото: официальный сайт "Динамо"