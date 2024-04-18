"Давайте так, мы все очень довольны и радуемся игре Кирилла в весенней части. Но все сдержанно. У Щетинина впереди важная игра со "Спартаком", он очень серьезно готовится. Поговорим об этом в конце сезона", - заявил Клюев.
В весенней части сезона Кирилл Щетинин принял участие во всех пяти матчах "Ростова" в РПЛ. На счету 22-летнего полузащитника 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Щетинин отличался результативными действиями в четырех турах подряд - с 19-го по 23-й.
Летом 2022-го года Кирилл Щетинин перебрался в "Ростов" из "Зенита-2" за 250 тысяч евро. На данный момент Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2.5 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Агент хавбека "Ростова" Щетинина - об интересе топ-клубов: поговорим об этом в конце сезона
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Кирилла Щетинина, оценил вероятность трансфера своего клиента в один из топ-клубов РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ